Zalone, ancora una volta, ha spaccato il pubblico a metà (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022: i voti ai look guarda le foto Il passaggio di testimone tra comici ha visto Checco Zalone prendere il posto di Fiorello nella seconda serata di Sanremo 2022. E se Amadeus, conduttore e direttore artistico, ci ha messo anni a convincerlo – Zalone aveva sempre risposto che «l'ospitata è strapagata, ma sono soldi pubblici. E se li prendi scoppiano polemiche. Ti massacrano» – questo volta ha deciso di accettare. E di farlo senza censurarsi minimamente né snaturare la sua comicità.

