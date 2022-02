Vaccini per bambini 0-5 anni: si comincerà in primavera (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5 anni. E' quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio ulteriormente ridotto rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. «Direi che potrebbe essere ragionevole - ha detto rispondendo ad una domanda - ipotizzare l'orizzonte dell'inizio della primavera per avere questi Vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'inizio dellapotrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti Covid per la fascia di età 0-5. E' quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio ulteriormente ridotto rispetto a quello che viene proposto per itra i 5 e gli 11. «Direi che potrebbe essere ragionevole - ha detto rispondendo ad una domanda - ipotizzare l'orizzonte dell'inizio dellaper avere questia disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera» L'articolo proviene da Firenze Post.

