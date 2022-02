UFFICIALE – Visite ok per Ounas | pronto il rientro in gruppo

Advertising

_Morik92_ : Per #Ramsey, si aspetta solo il comunicato ufficiale da parte di #Juve e #Rangers. Il giocatore ha sostenuto e superato le visite mediche. - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Ounas a Castel Volturno, terminate le visite post Covid-19: tutto ok #forzanapolisempre #ounas #seriea… - NCN_it : UFFICIALE – #Ounas, visite post Covid con esito negativo: la nota del Calcio #Napoli - tuttonapoli : UFFICIALE - Ounas a Castel Volturno, terminate le visite post Covid-19: esito negativo! - 100x100Napoli : Le ultime su #Tuanzebe e #Ounas. -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Visite

100x100 Napoli

Ounas ha terminato lepost Covid - 19 con esito negativo'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI" Biglietti per Napoli - Inter, in vendita da domani: tutte le info Il ...Adam Ounas, infatti, ha terminato lepost Covid - 19 con esito negativo, come riferito dal club partenopeo sul proprio sito. Il ritorno dell'algerino potrebbe rivelarsi molto ...Attraverso il report ufficiale dell’allenamento odierno, il Napoli ha aggiornato la situazione in merito ad Adam Ounas. Il fantasista algerino aveva accusato dei problemi cardiaci legati alla sua ...Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Ounas ha terminato le visite ...