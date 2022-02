Tennis: Atp Pune, Travaglia ai quarti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pune, 3 feb. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Pune (cemento, montepremi 430.530 dollari). L'azzurro, numero 93 del mondo e ottava testa di serie, supera l'indiano Yuki Bhambri, numero 862 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 14 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 feb. - (Adnkronos) - Stefanosi qualifica aidi finale del torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 430.530 dollari). L'azzurro, numero 93 del mondo e ottava testa di serie, supera l'indiano Yuki Bhambri, numero 862 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 14 minuti.

Tennis, calendario Atp febbraio 2022: date, appuntamenti e programma Today.it Tennis: Atp Pune, Travaglia ai quarti Pune, 3 feb. - (Adnkronos) - Stefano Travaglia si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Pune (cemento, montepremi 430.530 dollari). L'azzurro, numero 93 del mondo e ottava testa di serie ...

ATP Pune, Travaglia doma Bhambri e stacca il pass per i quarti di finale Ottima prova di Stefano Travaglia nell'ATP 250 di Pune: il tennista ascolano, dopo aver superato a fatica Ramkumar Ramanathan, batte Yuki Bhambri 6-3 6-2 e si qualifica per i quarti di finale della ...

