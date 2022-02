Sul modello italiano dell’autonomia scolastica: il ruolo di Mattarella (sin dal 1990) e di Draghi ( (2007-2014) (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Claudio Quintano* Breve riferimento all’Ente pubblico preposto alla costruzione della pietra miliare della valutazione del nostro sistema formativo non universitario. L’ Invalsi (Istituto Nazionale del Sistema di Istruzione)Nacque nel 1999, attuando, da parte del Ministro Luigi Berlinguer, la legge 59/1997, che trasformò, dopo aver assegnato uno studio di fattibilità al Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), il Centro Europeo dell’Educazione (CEDE), sorto nel 1974 a Firenze, e che, nel 1990 sotto l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Mattarella, assunse la veste di Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), quale accompagnamento dell’autonomia scolastica, tema di cui in quegli anni si cominciava a discutere. Tale azione di accompagnamento si associava a mutevoli strumentazioni affiancando, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Claudio Quintano* Breve riferimento all’Ente pubblico preposto alla costruzione della pietra miliare della valutazione del nostro sistema formativo non universitario. L’ Invalsi (Istituto Nazionale del Sistema di Istruzione)Nacque nel 1999, attuando, da parte del Ministro Luigi Berlinguer, la legge 59/1997, che trasformò, dopo aver assegnato uno studio di fattibilità al Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), il Centro Europeo dell’Educazione (CEDE), sorto nel 1974 a Firenze, e che, nelsotto l’allora Ministro della Pubblica Istruzione, assunse la veste di Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), quale accompagnamento, tema di cui in quegli anni si cominciava a discutere. Tale azione di accompagnamento si associava a mutevoli strumentazioni affiancando, ...

