Stitichezza in gravidanza

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La, conosciuta anche con il nome di stipsi è un disturbo digestivo che viene descritto, come un’evacuazione difficile, talvolta dolorosa, caratterizzata dalla presenza di feci secche e disidratate. Un altro sintomo molto comune percepito dal paziente stitico è quello di avere la sensazione continua di non avere completamente svuotato il tratto intestinale. In questo articolo cercheremo di approfondire attentamente la correlazione tra lae la. Quali sono le cause della? Le cause che aumentano il rischio di soffrire disono: Consumare una dieta povera di fibre. Un’alimentazione ricca di cibi raffinati ed industriali aumenta l’infiammazione dell’intestino, riducendo notevolmente la peristalsi intestinale. Inattività fisica. L’attività fisica è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stitichezza gravidanza

Il Corriere della Città

Sia in chi soffre diche in chi soffre di diarrea la defecazione è patologica. Lo ... La, per la crescita del feto nell'utero materno , va a incidere sull'insorgenza di prolasso ...Ecco quindi una breve check list di alcuni rimedi naturali in, utili a combattere i fastidi più comuni durante laLe emorroidi riguardano un’ampia parte della popolazione adulta. Molto colpite le donne. Cosa fare? La parola alla Dottoressa Valeria Gianfreda ...L'alimentazione in gravidanza deve essere sana e bilanciata, attenta non solo all'apporto di nutrienti ma anche a quello calorico. Scopriamo meglio i consigli e le linee guida. Il termine gravidanza d ...