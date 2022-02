Spese pazze e festini a luci rosse: “Don Euro” condannato a 7 anni e mezzo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luca Morini, ex parroco di Massa, è stato condannato a 7 anni e mezzo per il reato di estorsione (al suo ex vescovo) e per l’accusa di sostituzione di persona, dopo cinque anni dall’inizio delle indagini. Il pm aveva chiesto 8 anni e mezzo. Si era guadagnato da parte della sua comunità l’appellativo di “Don Euro” per la vita dissoluta che conduceva e le Spese pazze. Secondo le ricostruzioni, negli anni del suo incarico il Don aveva chiesto più volte denaro ai parrocchiani, millantando una volta di voler sistemare la chiesa; poi di voler aiutare i poveri, o per contribuire al sostentamento di fondazioni. Niente di tutto questo corrispondeva alla realtà: a incastrarlo era stato un escort che aveva raccontato dei suoi ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luca Morini, ex parroco di Massa, è statoa 7per il reato di estorsione (al suo ex vescovo) e per l’accusa di sostituzione di persona, dopo cinquedall’inizio delle indagini. Il pm aveva chiesto 8. Si era guadagnato da parte della sua comunità l’appellativo di “Don” per la vita dissoluta che conduceva e le. Secondo le ricostruzioni, neglidel suo incarico il Don aveva chiesto più volte denaro ai parrocchiani, millantando una volta di voler sistemare la chiesa; poi di voler aiutare i poveri, o per contribuire al sostentamento di fondazioni. Niente di tutto questo corrispondeva alla realtà: a incastrarlo era stato un escort che aveva raccontato dei suoi ...

