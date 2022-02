Sette anni fa all’Università Suor Orsola Benincasa il primo bis del presidente Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ricordo speciale di un primo bis del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo ha pubblicato stamane sui suoi canali social l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli proprio nel giorno del giuramento di Mattarella per l’abbrivio del suo secondo Settennato da Capo dello Stato. L’Università napoletana è stata tra le prime Università italiane in cui Mattarella ha partecipato all’inaugurazione di un anno accademico. Era il 20 novembre del 2015, il primo anno del suo primo Settennato da presidente della Repubblica, quando Mattarella dedicò all’Università Suor Orsola un’intera giornata, con un bis decisamente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ricordo speciale di unbis deldella Repubblica, Sergio. Lo ha pubblicato stamane sui suoi canali social l’Universitàdi Napoli proprio nel giorno del giuramento diper l’abbrivio del suo secondonnato da Capo dello Stato. L’Università napoletana è stata tra le prime Università italiane in cuiha partecipato all’inaugurazione di un anno accademico. Era il 20 novembre del 2015, ilanno del suonnato dadella Repubblica, quandodedicò all’Universitàun’intera giornata, con un bis decisamente ...

