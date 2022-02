Sanremo 2022, scaletta della terza serata: ospiti e cantanti in gara (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2022, con i cantanti in gara in ordine di esibizione i nomi degli ospiti attesi. Su Sanremo 2022 aleggia una domanda: riuscirà a confermare per tutte le puntate gli ascolti record delle prime due? Intanto la scaletta della terza serata ci avverte di una grande differenza rispetto a quanto visto fin qui: stasera si esibiranno per la prima volta tutti e 25 i cantanti in gara, e questo può anzitutto significare che per la classifica finale potremmo essere chiamati a fare le ore piccole. Ecco intanto i 25 big in gara in ordine di esibizione: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco ladi, con iinin ordine di esibizione i nomi degliattesi. Sualeggia una domanda: riuscirà a confermare per tutte le puntate gli ascolti record delle prime due? Intanto laci avverte di una grande differenza rispetto a quanto visto fin qui: stasera si esibiranno per la prima volta tutti e 25 iin, e questo può anzitutto significare che per la classifica finale potremmo essere chiamati a fare le ore piccole. Ecco intanto i 25 big inin ordine di esibizione: ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - DrApocalypse : #Sanremo2022, serata 3: Ecco l'ordine d'uscita dei 25 cantanti in gara. Apre Giusy chiude Noemi - Claudoc3 : RT @ALFO100897: Sanremo 2022, nuovo record ascolti per seconda serata Secondo me questi 'dati' riflettono perfettamente ed inconfutabilmen… -