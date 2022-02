Sanremo 2022, Matteo Bassetti diretto su Checco Zalone: “Lui è …” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston nella serata di ieri è arrivato Checco Zalone, il comico italiano per eccellenza che ha tanto divertito il pubblico italiano in tre diversi momenti. Sul finire della puntata, ecco che Checco ha portato in scena una gag molto simpatica e tanto divertente. Sembra che abbia interpretato un noto virologo, ovvero Oronzo Carrisi, cugino del noto cantante di Cellino San marco e virologo di professione. Sanremo 2022, Checco Zalone nei panni del virologo “Oronzo Carrisi” Pare che con questa gag molto ironica e divertente, Checco abbia preso in giro tutti i professori che durante questi due anni di pandemia sono diventati molto popolari perchè ospiti in tante trasmissioni televisive. Ma questa gag avrà divertito anche i vari ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston nella serata di ieri è arrivato, il comico italiano per eccellenza che ha tanto divertito il pubblico italiano in tre diversi momenti. Sul finire della puntata, ecco cheha portato in scena una gag molto simpatica e tanto divertente. Sembra che abbia interpretato un noto virologo, ovvero Oronzo Carrisi, cugino del noto cantante di Cellino San marco e virologo di professione.nei panni del virologo “Oronzo Carrisi” Pare che con questa gag molto ironica e divertente,abbia preso in giro tutti i professori che durante questi due anni di pandemia sono diventati molto popolari perchè ospiti in tante trasmissioni televisive. Ma questa gag avrà divertito anche i vari ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - DrApocalypse : #Sanremo2022, serata 3: Ecco l'ordine d'uscita dei 25 cantanti in gara. Apre Giusy chiude Noemi - Claudoc3 : RT @ALFO100897: Sanremo 2022, nuovo record ascolti per seconda serata Secondo me questi 'dati' riflettono perfettamente ed inconfutabilmen… -