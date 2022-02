Salvini va al Mise per incontrare Giorgetti. Che chiede un mandato pieno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si sono rivisti questa mattina, negli uffici del ministero dello Sviluppo economico. Matteo Salvini è andato a far visita a Giancarlo Giorgetti. Sempre più insofferente sulla sua permanenza al governo ora che la Lega inizia a traballare e a essere sempre più indecisa sul da farsi. Del resto, era stato nelle ore convulse della rielezione di Mattarella che il titolare del Mise aveva confessato al Foglio di meditare le dimissioni. Da qui l'incontro di questa mattina. Giorgetti chiede infatti a Salvini un mandato pieno, da capo delegazione della Lega all'interno del Consiglio dei ministri. Senza sentirsi continuamente esautorato dai diktat del suo segretario. In realtà Salvini è sempre più tentato dall'uscita al governo. Soprattutto ora che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si sono rivisti questa mattina, negli uffici del ministero dello Sviluppo economico. Matteoè andato a far visita a Giancarlo. Sempre più insofferente sulla sua permanenza al governo ora che la Lega inizia a traballare e a essere sempre più indecisa sul da farsi. Del resto, era stato nelle ore convulse della rielezione di Mattarella che il titolare delaveva confessato al Foglio di meditare le dimissioni. Da qui l'incontro di questa mattina.infatti aun, da capo delegazione della Lega all'interno del Consiglio dei ministri. Senza sentirsi continuamente esautorato dai diktat del suo segretario. In realtàè sempre più tentato dall'uscita al governo. Soprattutto ora che ...

