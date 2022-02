Salvini positivo al Covid, salta il discorso di Mattarella. “Mi aggiungo ai 10 mln di italiani” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Salvini positivo al Covid. Il leader della Lega non ha potuto presenziare al giuramento di Mattarella. Il numero uno del Carroccio ha appreso del contagio sottoponendosi alla prova del tampone prima di entrare alla Camera per il discorso del presidente della Repubblica appena ri-eletto. Oltre a lui, sembra che almeno altri 25 grandi elettori siano esclusi dall’evento. Tredici dei quali non hanno superato il test d’ingresso a Montecitorio. Salvini positivo al Covid: lo apprende al test d’ingresso alla Camera Dunque, appreso con fairplay della sua positività a Covid – solo poco fa, nel corso dello screening per l’accesso al giuramento del presidente della Repubblica – Salvini non si adombrato più di tanto. E corso a casa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022)al. Il leader della Lega non ha potuto presenziare al giuramento di. Il numero uno del Carroccio ha appreso del contagio sottoponendosi alla prova del tampone prima di entrare alla Camera per ildel presidente della Repubblica appena ri-eletto. Oltre a lui, sembra che almeno altri 25 grandi elettori siano esclusi dall’evento. Tredici dei quali non hanno superato il test d’ingresso a Montecitorio.al: lo apprende al test d’ingresso alla Camera Dunque, appreso con fairplay della sua positività a– solo poco fa, nel corso dello screening per l’accesso al giuramento del presidente della Repubblica –non si adombrato più di tanto. E corso a casa ...

