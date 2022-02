Quel report può aspettare. Assist Onu alla vigilia di Pechino 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Domani cominciano i Giochi olimpici invernali a Pechino, segnati dalla pandemia e forti pressioni da parte dell’Occidente per la situazione dei diritti umani in Cina. Nonostante le proposte di “boicottaggio diplomatico” seguite dagli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e Giappone, sono tanti i Paesi che comunque hanno deciso di inviare rappresentanti alla cerimonia di apertura. L’evento rappresenta una grande occasione a favore dell’immagine internazionale del governo di Xi Jinping. Per questo motivo, il Partito Comunista Cinese ha esercitato molta pressione sulle Nazioni Unite per una posticipazione della pubblicazione del rapporto sulle violazioni dei diritti umani contro la comunità uiguri nella regione Xinjiang. Secondo il sito The South China Morning Post il governo cinese ha lavorato mesi per evitare la diffusione di questo ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Domani cominciano i Giochi olimpici invernali a, segnati dpandemia e forti pressioni da parte dell’Occidente per la situazione dei diritti umani in Cina. Nonostante le proposte di “boicottaggio diplomatico” seguite dagli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e Giappone, sono tanti i Paesi che comunque hanno deciso di inviare rappresentanticerimonia di apertura. L’evento rappresenta una grande occasione a favore dell’immagine internazionale del governo di Xi Jinping. Per questo motivo, il Partito Comunista Cinese ha esercitato molta pressione sulle Nazioni Unite per una posticipazione della pubblicazione del rapporto sulle violazioni dei diritti umani contro la comunità uiguri nella regione Xinjiang. Secondo il sito The South China Morning Post il governo cinese ha lavorato mesi per evitare la diffusione di questo ...

