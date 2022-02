Osimhen potrebbe togliere la maschera in anticipo | la novità

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Victorè pronto. L’attaccante nigeriano, dopo uno stop di due mesi e soli 45 minuti raccolti in due partite tra Bologna e Salernitana, vuole tornare a giocare dal primo minuto. Il bomber azzurro ha messo nel mirino la partita di domenica contro il Venezia per ripartire da titolare e, soprattutto, tornare a segnare. VictorDomani sarà consegnata ala nuovache sarà più leggera e più comoda.che in teoria dovrebbe indossare fino a metà marzo. Maesserci una. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, a fine febbraio il nigeriano svolgerà una nuova visita dal professor Gianpaolo Tartaro (il medico che lo operò a novembre): se la visita dovesse dare essere positivo, la ...

Calciomercato Juventus, idea Napoli per Morata Spalletti © LaPresseE' il Napoli chebussare alla porta dell'Atletico per mettere Morata al fianco di. La rosa azzurra il prossimo anno ...... via quindi qualche centimetro sia sopra sia sotto in attesa della visita in programma all'inizio di marzo chesignificare peril ritorno alla normalità, cancellando così ...Direi che il Napoli è una tenaglia. Zielinski sulla trequarti, Fabian Ruiz che con Anguissa o Lobotka è potuto avanzare ed è cresciuto parecchio. Davanti naturalmente Osimhen, con Lozano e Insigne.L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si è soffermata su Victor Osimhen. Da quanto si apprende dal quotidiano, infatti, il nigeriano potrebbe togliere la mascherina protettiva già a fine ...