Olimpiadi invernali di Pechino 2022: come e quando vedere la cerimonia di apertura (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Tutte le informazioni utili. Stanno per cominciare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Evento molto atteso da tutti gli appassionati di sci, pattinaggio su ghiaccio e gli altri sport invernali. I Giochi olimpici invernali, edizione XXIV, si svolgeranno dal 4 al 20 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Tutte le informazioni utili. Stanno per cominciare ledi. Evento molto atteso da tutti gli appassionati di sci, pattinaggio su ghiaccio e gli altri sport. I Giochi olimpici, edizione XXIV, si svolgeranno dal 4 al 20 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - fondpirelli : 3 febbraio 1957 - #Carosello approda in Rai. @Pirelli affida ai registi Gino e Roberto Gavioli “Mammut, Babbut e Fi… - sportface2016 : #Beijing2022 | #AlpineSkiing , seconda prova discesa maschile stanotte in tv: orari e diretta streaming -