Nonna Giuseppina vaccinata a 107 anni | è tra le più anziane a ricevere la dose

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha 107, è in piena forma e ieri ha ricevuto la primadi anti - . Ieri , classe 1914, di Manarola (frazione di ) ha accolto il team di medici dell'Asl di che è venuto a domicilio per ...

Ha 107 anni, è in piena forma e ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Ieri Giuseppina Treglia, classe 1914, di Manarola (frazione di Formia) ha accolto il team di medici dell'Asl di Latina. Prosegue la campagna vaccinale. Gli operatori della Asl sono andati a domicilio per il primo vaccino di Nonna Giuseppina, 107 anni, a Maranola in provincia di Latina.