Movida violenta | sindaco Manfredi | Chiudere locali tra l’una e le due di notte

"La nostra idea è quella di ridurre l'orario di apertura dei locali, si sta valutando un orario compreso tra l'una e le due di notte. Oggi abbiamo un Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura dove concorderemo questa ordinanza che nei giorni successivi diventerà operativa". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto al Gr2 sul tema della Movida violenta. Manfredi si è detto preoccupato da "questi fenomeni di violenza tra ragazzini molto giovani" e ha sottolineato che "in alcune zone della città ogni fine settimana ci sono degli interventi congiunti della polizia municipale e delle forze dell'ordine", anche "per controllare i fenomeni di spaccio". Nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà ...

