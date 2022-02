Monopattini e parcheggi | arriva la nuova funzionalità Parking Assistant di Voi Technology

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini parcheggi

... principalmente in materia di parcheggio dei, che dallo scorso novembre non possono più ...7%, passando dal 70% all'81% diin regola. Le mail di notifica di Voi contengono il ...... principalmente in materia di parcheggio dei, che dallo scorso novembre non possono più ...7%, passando dal 70% all'81% diin regola . Le mail di notifica di Voi contengono il ...La nuova funzionalità è molto user-friendly e dall’alto valore educativo: All’utente è richiesto di effettuare una fotografia di come ha parcheggiato il monopattino; Ogni fotografia viene analizzata ...Il trasporto pubblico, le ciclabili, lo sharing e le auto. Il report firmato da Roma servizi per la mobilità, fotografa qual è la condizione in cui si trova la capitale. E’ uno strumento utile per ...