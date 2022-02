Milan, corsa contro il tempo per Tomori: le ultime in vista del derby (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano poco più di due giorni al tanto atteso derby della Madonnina che vedrà di fronte Inter e Milan. In vista del match di sabato, tra i rossoneri cresce l’apprensione riguardo le condizioni fisiche di Ibrahimovic e Tomori: nella giornata di ieri lo svedese ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, mentre il difensore ha lavorato parzialmente in gruppo per poi continuare con un lavoro personalizzato sul campo di Milanello. Fikayo Tomori Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Tomori starebbe bruciando i tempi di recupero dopo l’intervento al menisco dello scorso 14 gennaio e nei prossimi allenamenti si capirà se potrà essere a disposizione per il big match contro l’Inter. Dopo le ultime sedute individuali, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano poco più di due giorni al tanto attesodella Madonnina che vedrà di fronte Inter e. Indel match di sabato, tra i rossoneri cresce l’apprensione riguardo le condizioni fisiche di Ibrahimovic e: nella giornata di ieri lo svedese ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, mentre il difensore ha lavorato parzialmente in gruppo per poi continuare con un lavoro personalizzato sul campo diello. FikayoSecondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport,starebbe bruciando i tempi di recupero dopo l’intervento al menisco dello scorso 14 gennaio e nei prossimi allenamenti si capirà se potrà essere a disposizione per il big matchl’Inter. Dopo lesedute individuali, ...

