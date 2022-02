Meteo Italia, caldo anomalo in arrivo: nel week end temperature oltre i 20 gradi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Inverno in pausa, l’anticiclone tornerà a dominare sull’Italia e non solo. Niente pioggia nella prossima settimana. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, informa che, per almeno 10 giorni, una vasta figura di alta pressione occuperà prepotentemente gran parte dell’Europa sud-occidentale riportando lo spettro della siccità anche su Spagna e Francia. Il Nord Italia, dopo settimane di alta pressione, vedrà scendere ancora di più il livello dei principali fiumi, al sud invece la situazione sarà meno deficitaria. Le valutazioni devono comunque tener conto, in un quadro complessivo, della situazione dello scorso anno, con piogge abbondanti e metri di neve sulle Alpi con gli impianti sciistici chiusi per lockdown. È anche impressionante rileggere il dato record di 4 mesi fa: Liguria, 4-5 ottobre 2021, 888 mm ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Inverno in pausa, l’anticiclone tornerà a dominare sull’e non solo. Niente pioggia nella prossima settimana. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, informa che, per almeno 10 giorni, una vasta figura di alta pressione occuperà prepotentemente gran parte dell’Europa sud-occidentale riportando lo spettro della siccità anche su Spagna e Francia. Il Nord, dopo settimane di alta pressione, vedrà scendere ancora di più il livello dei principali fiumi, al sud invece la situazione sarà meno deficitaria. Le valutazioni devono comunque tener conto, in un quadro complessivo, della situazione dello scorso anno, con piogge abbondanti e metri di neve sulle Alpi con gli impianti sciistici chiusi per lockdown. È anche impressionante rileggere il dato record di 4 mesi fa: Liguria, 4-5 ottobre 2021, 888 mm ...

