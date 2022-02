Melinda contro Bill Gates | «Non darò più i miei soldi alla Fondazione»

(Di giovedì 3 febbraio 2022)Frenchnon ha più intenzione di finanziare ladel maritodopo il divorzio. E utilizzerà il suo patrimonio da 11,4 miliardi di dollari per finanziare altri progetti. L’annuncio lo ha dato ieri il Wall Street Journal specificando che la decisione è stata presafine del 2021, dopo la separazione dal fondatore di Microsoft. Nel 2010 la coppia aveva cominciato a donare gran parte della propria fortunama adessoritiene che ci sia «troppa ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona» e crede che l’unica cosa responsabile da fare sia «darla via nel modo più ponderato possibile», secondo quanto è riportato in una letterasvelata dal ...

Advertising

melinda_no : RT @gianluca826: Sede dell'università di Palazzo Nuovo #Torino Gli studenti contro il Green Pass si spostano e occupano un altra sede dell'… - melinda_si : RT @RadioGenova: Maree umane a Parigi contro l'apartheid sanitario e Macron. - melinda_no : RT @MenegazziMarina: @Adnkronos 'Avevo solo 3 anni e mezzo quando, con la mia famiglia, fui deportata in un campo di concentramento essendo… - Melinda_67 : RT @Presa_Diretta: La Commissione Ecomafie chiede al Governo di intervenire contro i #Pfas le sostanze - persistenti nell’ambiente e dannos… - melinda_no : RT @lucabattanta: Le gravissime dichiarazioni di Sileri a #dimartedi rispondendo a @paolo_gibilisco 'vi renderemo la vita difficile come st… -

Ultime Notizie dalla rete : Melinda contro

Open

Nel 2010 la coppia aveva cominciato a donare gran parte della propria fortuna alla Fondazione ma adessoritiene che ci sia "troppa ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona" e ......che in Italia la variante Omicron è ormai super dominante con il 96% dei casiil 4% di Delta, secondo il numeri dell'Institute for Health Metrics and Evaluation della Fondazione Bill e...Il gruppo statunitense ha già somministrato le prime dosi del trial clinico di fase 1: il meccanismo è lo stesso di quello anti Covid ...Moderna e la Iavi hanno iniziato la prima fase dei test clinici di un nuovo potenziale vaccino contro l'Hiv. Sfrutta la tecnologia mRNA dei vaccini per il Covid-19.