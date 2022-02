Mattarella, impegno al lavoro comune tra istituzioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Sono lieto di questa occasione d'incontro con tanti rappresentanti istituzionali. E' l'occasione per rinnovare l'impegno a un lavoro comune". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Sono lieto di questa occasione d'incontro con tanti rappresentanti istituzionali. E' l'occasione per rinnovare l'a un". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - eziomauro : #Mattarella cita medici e operatori sanitari come esempio di impegno e solidarietà, lungo applauso dell’aula - ZanAlessandro : La Costituzione è un manifesto programmatico e la #dignità delle persone è un obiettivo progressivo che deriva dall… - Antonio_Sca11 : «La dignità dunque come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. Noi insieme, responsabili… - CiccioniSe : RT @LaStampa: «Costruire un'Italia più moderna è il nostro compito. Un modello sociale animato da solidarietà. Bisogna assumere la lotta al… -