Mascherine all’aperto a Roma e nel Lazio, D’Amato non è d’accordo ad eliminare l’obbligo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Obbligo Mascherine all’aperto nel Lazio. L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato si dice contrario alla possibilità di eliminare questa restrizione. Intervistato dal Corriere della Sera infatti spiega: ‘Non sono d’accordo: rispetto alla scorsa settimana nel Lazio ci sono stati 5mila casi in meno, se il trend verrà confermato nelle prossime due settimane va bene, altrimenti sarà meglio non anticipare’. Leggi anche: Obbligo vaccinale, multa per i no-vax Over 50 a Roma e nel Lazio: importo e quando arriva la sanzione Obbligo Mascherine all’aperto nel Lazio Per l’assessore D’Amato sarebbe pertanto necessario attendere ancora qualche settimana e monitorare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Obbligonel. L’assessore regionale alla sanità Alessiosi dice contrario alla possibilità diquesta restrizione. Intervistato dal Corriere della Sera infatti spiega: ‘Non sono: rispetto alla scorsa settimana nelci sono stati 5mila casi in meno, se il trend verrà confermato nelle prossime due settimane va bene, altrimenti sarà meglio non anticipare’. Leggi anche: Obbligo vaccinale, multa per i no-vax Over 50 ae nel: importo e quando arriva la sanzione ObbligonelPer l’assessoresarebbe pertanto necessario attendere ancora qualche settimana e monitorare ...

Agenzia_Ansa : Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'in… - AlexBazzaro : Le mascherine all’aperto erano e rimangono una delle tante idiozie volute da Speranza. #supergreenpass - CorriereCitta : Mascherine all’aperto a Roma e nel Lazio, D’Amato non è d’accordo ad eliminare l’obbligo - SkyTG24 : #Covid, #Locatelli: '#Vaccino under 5 in primavera. Stop mascherine all'aperto? Vedremo'. - ecehankoc : RT @imballoionico: Locatelli dice che tra poco si potrà “affrontare la questione di togliere le mascherine all’aperto”. E ci sono Paesi che… -