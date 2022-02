Inter - Milan; Bastoni | sarà bello affrontare Ibrahimovic

(Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il Derby non è una partita come le altre, anche se si tende sempre a normalizzarla. Ha un valore superiore che si stacca dalla classifica o dall'umore del momento". Ai microfoni di Dazn il difensore ...

...è qualcosa che auguro di vivere a tutti" "L'- aggiunge Calabria - è una squadra forte. Mi piace molto la loro difesa. Se devo farti un nome ti dico De Vrij. Meglio la fascia mancina del. ...Ai microfoni di Dazn il difensore dell'Alessandro Bastoni si scalda in vista della stracittadina in chiave scudetto. "Da bambino - ricorda - la vedevo con mio papà che è interista, quindi non ...Ai microfoni di Dazn il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni si scalda in vista della stracittadina in chiave scudetto. "Da bambino - ricorda - la vedevo con mio papà che è interista ...Il derby della Madonnina Inter-Milan decisivo per la corsa Scudetto con Inzaghi che può allungare su Pioli: nerazzurri favoriti su Betaland. Sabato 5 febbraio alle 18:00 si gioca la gara più ...