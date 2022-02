I videogiochi più inquietanti e maledetti della storia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche i videogame hanno la loro mitologia, che spesso non è legata al loro contenuto ma a storie che si sarebbero verificate durante le partite. Sulla rete si parla appunto di videogiochi maledetti. Scopriamo quali sono… videogiochi maledetti: Polybius (captured) – curiosauro.itPolybius e altri videogiochi maledetti Polybius era un gioco arcade diffuso negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80. Secondo i testimoni dell’epoca, questo videogame spopolava nell’area di Portland. Essendo sviluppato con una grafica incredibile per l’epoca, in tanti si affezionarono al videogame. Ma, a quanto pare, la grafica era anche troppo coinvolgente! Furono infatti denunciati episodi di crisi e malesseri da parte dei giocatori, troppo stimolati da una grafica invasiva. Dei bambini che aveva giocato ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche i videogame hanno la loro mitologia, che spesso non è legata al loro contenuto ma a storie che si sarebbero verificate durante le partite. Sulla rete si parla appunto di. Scopriamo quali sono…: Polybius (captured) – curiosauro.itPolybius e altriPolybius era un gioco arcade diffuso negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’80. Secondo i testimoni dell’epoca, questo videogame spopolava nell’area di Portland. Essendo sviluppato con una grafica incredibile per l’epoca, in tanti si affezionarono al videogame. Ma, a quanto pare, la grafica era anche troppo coinvolgente! Furono infatti denunciati episodi di crisi e malesseri da parte dei giocatori, troppo stimolati da una grafica invasiva. Dei bambini che aveva giocato ...

