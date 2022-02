“Hanno fatto un sondaggio”: Milan, un altro club ‘spaventa’ Maldini (Di giovedì 3 febbraio 2022) I prossimi saranno mesi cruciali per il Milan, impegnato a risolvere alcune questioni interne. E cosi un altro club tenterà l’assalto al titolare di Pioli. In casa Milan si fanno ancora i conti con una delle questioni più spigolose di questi ultimi mesi. Il rinnovo di Frank Kessie non arriva, e potrebbe non arrivare mai. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 3 febbraio 2022) I prossimi saranno mesi cruciali per il, impegnato a risolvere alcune questioni interne. E cosi untenterà l’assalto al titolare di Pioli. In casasi fanno ancora i conti con una delle questioni più spigolose di questi ultimi mesi. Il rinnovo di Frank Kessie non arriva, e potrebbe non arrivare mai. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pontifex_it : Nella festa della #PresentazionedelSignore al tempio, presentiamoci a Dio purificati nello spirito, affinché i nost… - trash_italiano : 11 mesi ed hanno già fatto di tutto. Pazzesco. #Sanremo2022 - marattin : In politica ti hanno già fatto una pernacchia (grazie a Dio) a breve forse pure in Accademia. Visto che non ti sei… - MariaclaraPra : Questi gli streams giusti, ancora di più...3 milioni 586mila QUESTA CANZONE ARRIVA A TUTTI, HANNO FATTO UN CAPOLAVO… - Ale9335426912 : @mettimileali Io invece abbia fatto bene perché si capisce che tra loro ci potrà essere solo un rapporto di amicizi… -