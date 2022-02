Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan in lacrime: "Amo Biagio ma mi faccio da parte, non posso dargli un figlio " (Di giovedì 3 febbraio 2022) La showgirl campana in crisi: divisa tra il suo amore per D'Anelli e la paura di non poterlo rendere felice. Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 febbraio 2022) La showgirl campana in crisi: divisa tra il suo amore per D'Anelli e la paura di non poterlo rendere felice.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - whatanightx : RT @eristicando: se mai dovessi andare al grande fratello e sentire le urla della regina di roma in mio favore mi ritirerei dal programma - ArianaTeamIT : RT @ArianaTeamIT: Nuove foto di Ariana Grande al compleanno di suo fratello Frankie?? - AlbachiaraPari1 : RT @fairytale10101: LULU E’ QUESTO GRANDE FRATELLO ! Non si discute ! ?? DEVE VINCERLO PER LEI PER MANUEL PER TUTTE NOI CHE CI SENTIAMO UN P… - MariGeni11 : @Caustica_mente a me piaceva quando invitava giornalisti e persone competenti , adesso è il ritrovo di quelli che h… -