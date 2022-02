Gli utenti attivi giornalieri di Facebook calano per la prima volta in 18 anni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Facebook paga dazio. Non c’è nulla da fare per il social network del gruppo Meta che, da qualche anno, sembra essere arrivato definitivamente nella fase discendente della sua parabola che, ormai, dura dal 2004. Segno dell’innovazione che sta caratterizzando questo nuovo decennio, che avanza a un passo sempre più rapido rispetto a tutto quello che c’era prima. La società madre di Facebook, Meta Networks, afferma che le utenze attive giornaliere sono scese a 1,929 miliardi negli ultimi tre mesi del 2021, rispetto a 1,930 miliardi del trimestre precedente. Un piccolo segno meno che, tuttavia, rappresenta un passaggio storico. LEGGI ANCHE > Arrivano gli avatar 3D su Facebook e su Instagram: ecco come funzionano Facebook perde utenti attivi, il dato dell’ultimo trimestre ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 febbraio 2022)paga dazio. Non c’è nulla da fare per il social network del gruppo Meta che, da qualche anno, sembra essere arrivato definitivamente nella fase discendente della sua parabola che, ormai, dura dal 2004. Segno dell’innovazione che sta caratterizzando questo nuovo decennio, che avanza a un passo sempre più rapido rispetto a tutto quello che c’era. La società madre di, Meta Networks, afferma che le utenze attive giornaliere sono scese a 1,929 miliardi negli ultimi tre mesi del 2021, rispetto a 1,930 miliardi del trimestre precedente. Un piccolo segno meno che, tuttavia, rappresenta un passaggio storico. LEGGI ANCHE > Arrivano gli avatar 3D sue su Instagram: ecco come funzionanoperde, il dato dell’ultimo trimestre ...

