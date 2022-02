Gaslit | il trailer della serie sul Watergate con Julia Roberts

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo scandalocontinua a offrire occasioni di narrazione, negli Stati Uniti, e l'ultima in ordine di tempo è una miniTV intitolata '' : nel cast ci sono pezzi da novanta come...

Advertising

CarryEyesCinema : RT @ciakmag: #JuliaRoberts e #SeanPenn nel trailer di #Gaslit, la nuova miniserie di #STARZ che racconta lo scandalo Watergate ?? https://t… - JustNerd_IT : #Gaslit: ecco il teaser trailer e le prime immagini della serie #Starz, con Julia Roberts, sul Watergate - Leggi l'… - stanzedicinema : Gaslit: il trailer della serie sul Watergate - aless__dro : RT @ciakmag: #JuliaRoberts e #SeanPenn nel trailer di #Gaslit, la nuova miniserie di #STARZ che racconta lo scandalo Watergate ?? https://t… - axelvassallo : RT @ciakmag: #JuliaRoberts e #SeanPenn nel trailer di #Gaslit, la nuova miniserie di #STARZ che racconta lo scandalo Watergate ?? https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaslit trailer

... negli Stati Uniti, e l'ultima in ordine di tempo è una miniserie TV intitolata '' : nel cast ci sono pezzi da novanta come Julia Roberts e Sean Penn, che possiamo ammirare nelfresco ...... due persone che ebbero un ruolo centrale nel famoso scandalo Watergate, in. Guardateli qui sotto nel primo teasersottotitolato in italiano e nelle prime foto della serie evento che ...Lo scandalo Watergate continua a offrire occasioni di narrazione, negli Stati Uniti, e l'ultima in ordine di tempo è una miniserie TV intitolata 'Gaslit': nel cast ci sono pezzi da novanta come Julia ...Il drama, che offrirà una lettura diversa della vicenda che portò alle dimissioni del presidente Nixon, arriverà su STARZPLAY il 24 aprile. Julia Roberts e Sean Penn hanno subito un'impressionante ...