Gas e nucleare restano nella tassonomia europea (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche gli investimenti sull’energia prodotta da nucleare e gas naturale nell’Unione europea possono essere etichettati come sostenibili, rientrando nella classificazione del Regolamento sulla tassonomia. Lo ha stabilito la Commissione europea, presentando il suo secondo atto delegato sul tema, cioè il documento che stabilisce i criteri tecnici da rispettare perché le attività in questione risultino classificabili. La decisione, controversa e contestata, potrà essere bocciata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ma rischia pure di essere impugnata alla corte di Giustizia dell’Unione. Cambiamenti marginali Una prima bozza di questo testo era stata inoltrata al Parlamento e agli Stati Membri il 31 dicembre 2021, riscuotendo parecchie critiche. Contro l’inclusione di gas e nucleare fra ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche gli investimenti sull’energia prodotta dae gas naturale nell’Unionepossono essere etichettati come sostenibili, rientrandoclassificazione del Regolamento sulla. Lo ha stabilito la Commissione, presentando il suo secondo atto delegato sul tema, cioè il documento che stabilisce i criteri tecnici da rispettare perché le attività in questione risultino classificabili. La decisione, controversa e contestata, potrà essere bocciata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ma rischia pure di essere impugnata alla corte di Giustizia dell’Unione. Cambiamenti marginali Una prima bozza di questo testo era stata inoltrata al Parlamento e agli Stati Membri il 31 dicembre 2021, riscuotendo parecchie critiche. Contro l’inclusione di gas efra ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - Mov5Stelle : Contrasteremo l'inserimento di nucleare e gas nella tassonomia verde voluto dalla Commissione Europea. Il futuro è… - matteosalvinimi : Più gas, per pagare bollette meno care, e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro. Bene l’Europa, ora il g… - saxdex : @GiuseppeConteIT Era nell'aria. Adesso tutti a lavorare per ribaltare questa decisione in un direzione diversa: Nat… - silviamere : RT @AngeloCiocca: Ma #Letta lo sa che il suo commissario #Gentiloni ha votato a favore di #gas e #nucleare in #tassonomia a livello Ue? O a… -