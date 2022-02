E' piaciuto a tutti: a Montecitorio molti gli applausi in piedi al discorso di accettazione di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elogi unanimi ma diversi distinguo. Salvini, assente perché positivo al Covid, cruciale la giustizia, per Letta le diseguaglianze, per Conte la parte su giovani e ambiente. Anche Giorgia Meloni ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Elogi unanimi ma diversi distinguo. Salvini, assente perché positivo al Covid, cruciale la giustizia, per Letta le diseguaglianze, per Conte la parte su giovani e ambiente. Anche Giorgia Meloni ...

