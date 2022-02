Cosa a che fare l’Abbàculu col santo protettore della gola?

Advertising

stanzaselvaggia : “Prima ha provato a darmi una manganellata nelle parti intime”. “Al poliziotto che mi ha messo le mani al collo chi… - borghi_claudio : La cosa allucinante è che anche questa volta Salvini sia stato da solo. Anche davanti alle discriminazioni dei più… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Chiara_0341 : @AntoSoleKat Ma in che senso?cosa sta dicendo? - Fabius40884986 : @meopinelli @roberti01918030 @RondoneR @Shakennotstirr5 @_dajedepunta_ @MaggicaPolly ???????? A Cosa bella che e donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa che

Il Fatto Quotidiano

... in questo caso, dal giorno del tampone positivo devono trascorrere quattro mesi e poi si riceve la seconda dose,però è considerata di richiamo. Ultimo scenario, frequente in questi giorni:...Il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe positivo al Coronavirus. Lo riporta l'Ansacita alcune fonti parlamentari di maggioranza. Per questo motivo l'ex ministro dell'Interno non ...succede ...Cosa dobbiamo aspettarci? Fabrizio Moro, canzone “Sei tu” a Sanremo 2022: il significato La canzone “Sei tu” che Fabrizio Moro porterà al Festival di Sanremo 2022, come anticipato dal settimanale Tv, ...Passando dunque al tema dei rinnovi, sul tavolo ci sono quelli dei due croati Perisic e Brozovic, che sono i più urgenti, dato sono in scadenza al prossimo giugno. Se quello del mediano sembra cosa ...