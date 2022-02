Condizioni Ounas | una scelta di Spalletti fa ben sperare | l’indizio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli sta preparando il ritorno in campo: gli azzurri si stanno allenando a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Venezia. Il primo giocatore (e finora unico) a tornare dalla Coppa d’Africa è stato Adam: la sua Algeria è stata clamorosamente eliminata nella fase a gironi, suscitando lo stupore di un continente intero. AdamL’attaccante algerino, però, non ha preso parte a nessuna delle tre partite disputate dalla sua nazionale: il tecnico Djamel Belmadi lo ha lasciato sempre in tribuna, spiegando la suasolo al termine della sua competizione., infatti, ha contratto il Covid-19 e ha subito delle anomalie cardiache in seguito alla positività al virus. Attualmente, l’ex Cagliari è a riposo e sta svolgendo tutti gli esami e i controlli ...

