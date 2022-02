Checco Zalone, a Sanremo sberla ai “virologi star” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Checco Zalone a Sanremo prende abbastanza di mira i cosiddetti “virologi star”, con una certa prudenza ma anche con una buona dose di coraggio. Zalone a Sanremo: “Tutti i virologi hanno un agente” Il virologo come una rockstar, al punto di aver bisogno perfino dell’agente. Così Zalone a Sanremo, nei panni di Oronzo Carrisi, presunto cugino di Al Bano, dissacra il fenomeno più triste degli ultimi due anni: “Tutti i virologi hanno un agente e il mio agente è stato chiaro: non voglio parlare di Al Bano mio cugino. Lui mi ha oscurato tutta la vita. Invece oggi a Ciellino, Al Bano è il cugino di Oronzo. Prima a Ciellino il virologo stava sotto il podologo, ma oggi c’è stato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb –prende abbastanza di mira i cosiddetti “”, con una certa prudenza ma anche con una buona dose di coraggio.: “Tutti ihanno un agente” Il virologo come una rock, al punto di aver bisogno perfino dell’agente. Così, nei panni di Oronzo Carrisi, presunto cugino di Al Bano, dissacra il fenomeno più triste degli ultimi due anni: “Tutti ihanno un agente e il mio agente è stato chiaro: non voglio parlare di Al Bano mio cugino. Lui mi ha oscurato tutta la vita. Invece oggi a Ciellino, Al Bano è il cugino di Oronzo. Prima a Ciellino il virologo stava sotto il podologo, ma oggi c’è stato il ...

