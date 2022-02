Calciomercato Milan, la verità su Mbemba e l’arrivo del difensore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Calciomercato del Milan è stato molto al di sotto delle aspettative. Non è arrivato il sostituto di Kjaer ma solamente Lazetic, preso per ricoprire lo stesso ruolo marginale dell’ormai ex Pellegri. Nelle ultime ore si è parlato di una trattativa avanzata per l’acquisto di Chancel Mbemba: difensore congolese classe 1994 del Porto, in scadenza a giugno 2022. Secondo Calciomercato.com tuttavia il giocatore non è un obiettivo dei rossoneri e non c’è nulla di vero nella trattativa. Sven Botman, Lille L’obiettivo principale di Maldini e Massara per l’estate è sempre stato Sven Botman. La volontà della dirigenza nel mese di gennaio è stata quella di continuare a lavorare sul giocatore del Lille, senza accontentarsi di una “toppa” per la seconda parte della stagione. In aggiunta all’olandese ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildelè stato molto al di sotto delle aspettative. Non è arrivato il sostituto di Kjaer ma solamente Lazetic, preso per ricoprire lo stesso ruolo marginale dell’ormai ex Pellegri. Nelle ultime ore si è parlato di una trattativa avanzata per l’acquisto di Chancelcongolese classe 1994 del Porto, in scadenza a giugno 2022. Secondo.com tuttavia il giocatore non è un obiettivo dei rossoneri e non c’è nulla di vero nella trattativa. Sven Botman, Lille L’obiettivo principale di Maldini e Massara per l’estate è sempre stato Sven Botman. La volontà della dirigenza nel mese di gennaio è stata quella di continuare a lavorare sul giocatore del Lille, senza accontentarsi di una “toppa” per la seconda parte della stagione. In aggiunta all’olandese ...

