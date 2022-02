Brozovic alla Juventus: pronto un contratto a cifre folli, non è un po’ troppo? (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Juventus ha un piano: avere, per il prossimo anno, un centrocampo di assoluta qualità e proprio per questo è pronta l’offerta a Brozovic. Brozovic non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Inter; il centrocampista piace alla Juventus che osserva con particolare interesse. Possibile una prima offerta al giocatore croato. Getty ImagesLa Juventus ha messo le basi, nel mese di gennaio, alla rivoluzione di una rosa che aveva iniziato la stagione con tanti problemi e poche certezze. Uno dei difetti di questa squadra è sempre stato il centrocampo; l’arrivo di Zakaria ha migliorato sensibilmente la situazione non può bastare. Elettra Lamborghini, lato B da infarto: si prepara per l’estate così La società bianconera, infatti, nel prossimo mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laha un piano: avere, per il prossimo anno, un centrocampo di assoluta qualità e proprio per questo è pronta l’offerta anon ha ancora rinnovato il propriocon l’Inter; il centrocampista piaceche osserva con particolare interesse. Possibile una prima offerta al giocatore croato. Getty ImagesLaha messo le basi, nel mese di gennaio,rivoluzione di una rosa che aveva iniziato la stagione con tanti problemi e poche certezze. Uno dei difetti di questa squadra è sempre stato il centrocampo; l’arrivo di Zakaria ha migliorato sensibilmente la situazione non può bastare. Elettra Lamborghini, lato B da infarto: si prepara per l’estate così La società bianconera, infatti, nel prossimo mercato ...

