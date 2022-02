Aumentano gli incendi in pieno inverno, colpa del vento e della siccità (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - L'Italia brucia in pieno inverno con i roghi che dall'inizio del 2022 sono più che quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso spinti dal forte vento, dalle alte temperature e dall'assenza di precipitazioni che ha inaridito i terreni nei boschi favorendo il divampare delle fiamme. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Effis in riferimento ai roghi che sono scoppiati nel nord Italia colpendo foreste e riserve naturali con un disastro che pesa sull'ambiente, l'economia, l'occupazione e le comunità delle aree colpite. Una situazione di massima allerta che vede il Dipartimento della Protezione Civile impegnato, con il personale a terra e la flotta aerea dello Stato, nello spegnimento dei roghi favoriti in Piemonte, Lombardia e Liguria dove i cittadini sono stati ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - L'Italia brucia incon i roghi che dall'inizio del 2022 sono più che quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso spinti dal forte, dalle alte temperature e dall'assenza di precipitazioni che ha inaridito i terreni nei boschi favorendo il divampare delle fiamme. È quanto emerge dall'analisiColdiretti su dati Effis in riferimento ai roghi che sono scoppiati nel nord Italia colpendo foreste e riserve naturali con un disastro che pesa sull'ambiente, l'economia, l'occupazione e le comunità delle aree colpite. Una situazione di massima allerta che vede il DipartimentoProtezione Civile impegnato, con il personale a terra e la flotta aerea dello Stato, nello spegnimento dei roghi favoriti in Piemonte, Lombardia e Liguria dove i cittadini sono stati ...

