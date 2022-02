Atp Rotterdam 2022, forfait di Sinner e Medvedv: Jannik è positivo al Covid-19 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Jannik Sinner e Daniil Medvedev non saranno al via del torneo Atp 500 di Rotterdam che prenderà il via la settimana prossima. Sul cemento indoor olandese dunque non ci saranno il recente finalista degli Australian Open ed il numero due d’Italia, risultato positivo al Covid-19 come conferma il comunicato ufficiale del torneo olandese. Il direttore del torneo Richard Krajicek ha commentato così: “Eravamo ancora fiduciosi che Daniil Medvedev tornasse qui, ma non voleva giocare un altro torneo così presto dopo la finale persa degli Australian Open”. “Purtroppo non giocherò a Rotterdam quest’anno. Sono appena tornato dall’Australia e non sono pronto per competere – ha confermato Medvedev – Rotterdam è una delle tappe preferite del Tour e Richard fa un ottimo lavoro per ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)e Daniil Medvedev non saranno al via del torneo Atp 500 diche prenderà il via la settimana prossima. Sul cemento indoor olandese dunque non ci saranno il recente finalista degli Australian Open ed il numero due d’Italia, risultatoal-19 come conferma il comunicato ufficiale del torneo olandese. Il direttore del torneo Richard Krajicek ha commentato così: “Eravamo ancora fiduciosi che Daniil Medvedev tornasse qui, ma non voleva giocare un altro torneo così presto dopo la finale persa degli Australian Open”. “Purtroppo non giocherò aquest’anno. Sono appena tornato dall’Australia e non sono pronto per competere – ha confermato Medvedev –è una delle tappe preferite del Tour e Richard fa un ottimo lavoro per ...

NandoArm8 : ?Jannik #Sinner non sarà all'ATP 500 di Rotterdam. - notiziariofinan : Dopo i quarti agli Australian Open Jannik Sinner torna in campo. Dal 7 al 13 febbraio, il tennista altoatesino sarà… - __uresogolden : Ho appena scoperto che settimana prossima c'è l'ATP 500 di Rotterdam, ergo sono felice. Buongiorno a tutti :) - Adriana11100542 : RT @lorenzofares: Il 2°QF Slam in carriera consente a Jannik #Sinner ???? di confermare la top10 #ATP con cui aveva chiuso un 2021 da ricorda… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam e 250 Buenos Aires e Dallas: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Rotterdam Atp Pune - Squillo Musetti, arriva il 1° successo del 2022. Si ferma subito Mager ...Mager si spegne nel corso del tie break decisivo e rimanda le ambizioni al '500' di Rotterdam dove partirà comunque dal tabellone cadetto. Ad affrontare Daniel Altmaier sarà quindi il portoghese. Atp ...

Tennis, Sinner torna in campo: impegnato a Rotterdam Dopo i quarti (persi contro Tsitsipas) agli Australian Open Jannik Sinner torna in campo. Dal 7 al 13 febbraio, il tennista altoatesino sarà impegnato con il torneo ATP 500 di Rotterdam, a cui il nostro portacolori ha deciso di partecipare. Torneo sul cemento inglese dove ci saranno altri nomi illustri, dal russo Daniil Medvedev (finalista perdente agli ...

ATP 500 Rotterdam e 250 Buenos Aires e Dallas: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni LiveTennis.it Atp Rotterdam 2022, forfait di Sinner e Medvedv: Jannik è positivo al Covid-19 Jannik Sinner e Daniil Medvedev non saranno al via del torneo Atp 500 di Rotterdam che prenderà il via la settimana prossima. Sul cemento indoor olandese dunque non ci saranno il recente finalista ...

Australian Open-finalist Medvedev zegt af voor Rotterdam; Murray en Tsonga toegevoegd De Schot, onder meer tweevoudig winnaar van Wimbledon, won het toernooi in Rotterdam in 2009. Krajicek strikte nog een oud-winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam. Jo-Wilfried Tsonga (winnaar 2017) ...

...Mager si spegne nel corso del tie break decisivo e rimanda le ambizioni al '500' didove partirà comunque dal tabellone cadetto. Ad affrontare Daniel Altmaier sarà quindi il portoghese....Dopo i quarti (persi contro Tsitsipas) agli Australian Open Jannik Sinner torna in campo. Dal 7 al 13 febbraio, il tennista altoatesino sarà impegnato con il torneo500 di, a cui il nostro portacolori ha deciso di partecipare. Torneo sul cemento inglese dove ci saranno altri nomi illustri, dal russo Daniil Medvedev (finalista perdente agli ...Jannik Sinner e Daniil Medvedev non saranno al via del torneo Atp 500 di Rotterdam che prenderà il via la settimana prossima. Sul cemento indoor olandese dunque non ci saranno il recente finalista ...De Schot, onder meer tweevoudig winnaar van Wimbledon, won het toernooi in Rotterdam in 2009. Krajicek strikte nog een oud-winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam. Jo-Wilfried Tsonga (winnaar 2017) ...