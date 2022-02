Aranova, la Dad non funziona per problemi di connessione: il Comune bacchetta la scuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fiumicino – “In questi giorni stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di genitori di alunni che frequentano la scuola media di via Galtelli, ad Aranova, per via delle difficoltà di connessione ad internet dell’istituto che si ripercuotono sull’accesso alla dad da parte degli insegnanti”. A parlare è l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi. “Il problema di connessione della scuola è nota da diverso tempo agli uffici comunali che si occupano dell’innovazione tecnologica. Gli uffici, andando anche oltre le indicazioni normative statali sulle competenze di gestione telefonica, hanno dotato tutti i plessi scolastici del territorio di specifiche linee di trasmissione dati – prosegue Anselmi -. Tali interventi sono stati ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fiumicino – “In questi giorni stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di genitori di alunni che frequentano lamedia di via Galtelli, ad, per via delle difficoltà diad internet dell’istituto che si ripercuotono sull’accesso alla dad da parte degli insegnanti”. A parlare è l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica deldi Fiumicino, Anna Maria Anselmi. “Il problema didellaè nota da diverso tempo agli uffici comunali che si occupano dell’innovazione tecnologica. Gli uffici, andando anche oltre le indicazioni normative statali sulle competenze di gestione telefonica, hanno dotato tutti i plessi scolastici del territorio di specifiche linee di trasmissione dati – prosegue Anselmi -. Tali interventi sono stati ...

