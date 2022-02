Alfonso Di Lauro: “Non è possibile avere la certezza di garantire la sicurezza a bordo dei pullman” (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Emanuela Coppola L’attività lavorativa dell’autista di mezzi pubblici è solitamente molto schematica ed è pianificata dettagliatamente in tutti i suoi aspetti. Ma durante il viaggio si possono verificare degli imprevisti come ad esempio incidenti, strade ostruite ed incolonnamenti, in questi casi l’autista si adopera nel fornire i primi soccorsi, prende contatto con le forze di Polizia e segnala ai superiori gli eventuali ritardi e i cambi di itinerario. Dunque un lavoro tutt’altro che facile. E da due anni a questa parte fare l’autista dei mezzi di trasporto pubbblico è diventato ancora più complesso, perchè ci sono nuove regole e maggiori controlli da effettuare. E proprio di questo abbiamo parlato con Alfonso?Di Lauro, nato a Maiori nel 1961, autista di bus Sita dal 1983 e al momento con più anni di servizio in Sita Campania. Da dipendente Sita ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Emanuela Coppola L’attività lavorativa dell’autista di mezzi pubblici è solitamente molto schematica ed è pianificata dettagliatamente in tutti i suoi aspetti. Ma durante il viaggio si possono verificare degli imprevisti come ad esempio incidenti, strade ostruite ed incolonnamenti, in questi casi l’autista si adopera nel fornire i primi soccorsi, prende contatto con le forze di Polizia e segnala ai superiori gli eventuali ritardi e i cambi di itinerario. Dunque un lavoro tutt’altro che facile. E da due anni a questa parte fare l’autista dei mezzi di trasporto pubbblico è diventato ancora più complesso, perchè ci sono nuove regole e maggiori controlli da effettuare. E proprio di questo abbiamo parlato con?Di, nato a Maiori nel 1961, autista di bus Sita dal 1983 e al momento con più anni di servizio in Sita Campania. Da dipendente Sita ...

