Turchia - Armenia: al via oggi i primi voli commerciali diretti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Riprendono oggi dopo due anni i primi collegamenti aerei commerciali diretti tra la Turchia e l'Armenia nell'ambito del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi recentemente avviato. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Riprendonodopo due anni icollegamenti aereitra lae l'nell'ambito del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi recentemente avviato.

Turchia - Armenia: al via oggi i primi voli commerciali diretti
Riprendono oggi dopo due anni i primi collegamenti aerei commerciali diretti tra la Turchia e l'Armenia nell'ambito del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi recentemente avviato. Un primo aereo della compagnia low cost moldava FlyOne, che ha una filiale in ...

