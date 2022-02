Tir si ribalta | strage di maialini sulla strada provinciale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sembravano le grida stridule di centinaia di bambini terrorizzati. Per ore i Vigili del fuoco di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per salvare quanti più maiali possibile (ma almeno ...

Sembravano le grida stridule di centinaia di bambini terrorizzati. Per ore i Vigili del fuoco di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per salvare quanti più maiali possibile (ma almeno ...UDINE - Camion che trasportava animali vivi si; è accaduto nelle scorse ore tra Spilimbergo e Provesano in provincia di Udine. Dopo aver affrontato una doppia curva il conducente delche trasportava maiali, ha perso il controllo del ...Sembravano le grida stridule di centinaia di bambini terrorizzati. Per ore i Vigili del fuoco di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per salvare quanti più maiali possibile ...UDINE - Camion che trasportava animali vivi si ribalta; è accaduto nelle scorse ore tra Spilimbergo e Provesano in provincia di Udine.