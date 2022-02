Serie C 2021/2022: il Taranto perde un’occasione importante contro Campobasso, è solo 1-1 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Match interessante ed emozionante quello tra Taranto e Campobasso che si chiude con un pareggio per 1-1. Due gol, un palo e diverse emozioni, un bel match nel complesso. Taranto che quindi continua la sua corsa ai play off, ottavo posto. Catania invece più giù, solo quattordicesimo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Nemmeno il tempo di iniziare infatti che il Taranto passa già in vantaggio, al secondo minuto, con Giovinco. Fondamentale l’assist di Mastromonaco Si va negli spogliatoi sull’1-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Campobasso, che riesce a trovare il gol del pareggio con Emmausso. Finale al cardiopalma alla fine. Palo del Taranto al minuto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Match interessante ed emozionante quello trache si chiude con un pareggio per 1-1. Due gol, un palo e diverse emozioni, un bel match nel complesso.che quindi continua la sua corsa ai play off, ottavo posto. Catania invece più giù,quattordicesimo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Nemmeno il tempo di iniziare infatti che ilpassa già in vantaggio, al secondo minuto, con Giovinco. Fondamentale l’assist di Mastromonaco Si va negli spogliatoi sull’1-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che riesce a trovare il gol del pareggio con Emmausso. Finale al cardiopalma alla fine. Palo delal minuto ...

