Sanremo, le nostre pagelle: promossi Mahmood e Blanco, bocciata Ana Mena (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elisa, Paolo e Francesca hanno formato un gruppo WhatsApp per scambiarsi opinioni sul Festival di Sanremo 2022. Non sempre vanno d’amore e d’accordo, in quanto i gusti e le preferenze musicali spesso non coincidono. Ma, dopo lunghe tratattive hanno trovato un equilibrio e stilato le loro pagelle. Achille Lauro – “Domenica”: apre le danze e colpisce con la sua esuberanza, marchio di fabbrica. Le qualità vocali zoppicano, ma del resto Lauro non bada a quelle. Spicca per originalità. Creativo. 7– Yuman – “Ora e qui”: vincitore della categoria giovani, porta sul palco dei big un tono importante, ma forse un po’ “abbottonato”. Buoni propositi, ma serve lasciare il freno a mano. 6+ Noemi – “Ti amo non lo so dire”: la voce emoziona, il testo anche. La solita Noemi, brava e bella, ma con una marcia in più. 8 Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”: testo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elisa, Paolo e Francesca hanno formato un gruppo WhatsApp per scambiarsi opinioni sul Festival di2022. Non sempre vanno d’amore e d’accordo, in quanto i gusti e le preferenze musicali spesso non coincidono. Ma, dopo lunghe tratattive hanno trovato un equilibrio e stilato le loro. Achille Lauro – “Domenica”: apre le danze e colpisce con la sua esuberanza, marchio di fabbrica. Le qualità vocali zoppicano, ma del resto Lauro non bada a quelle. Spicca per originalità. Creativo. 7– Yuman – “Ora e qui”: vincitore della categoria giovani, porta sul palco dei big un tono importante, ma forse un po’ “abbottonato”. Buoni propositi, ma serve lasciare il freno a mano. 6+ Noemi – “Ti amo non lo so dire”: la voce emoziona, il testo anche. La solita Noemi, brava e bella, ma con una marcia in più. 8 Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”: testo ...

