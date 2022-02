Sanremo | Adinolfi | su ' battesimo' Achille Lauro intollerabile silenzio nuovi vertici Rai **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non ce l'ho con, lui fa marketing. Il direttore di Rai 1 Coletta da anni gioca a questo gioco, ma ora diventa responsabilità deiRai, a cui chiedo conto. Il nuovo presidente, il nuovo amministratore delegato dove sono? La presidente era presente, seduta in prima fila all'Ariston, non ha nulla da dirci? Non ha nulla da dire a a sette milioni di cattolici praticanti che vanno a messa tutte le domeniche e a decine di milioni di battezzati che devono vedersi irridere il loro sacramento in modo così banale e sciatto, calata a 'marchetta' dentro la logica del marketing?". E' lo sfogo di Marioall'Adnkronos, all'indomani della performance disul palco del festival di Sanremo, durante la quale ...