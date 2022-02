Sanremo 2022: i momenti top e i flop della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri sul palco dell’Ariston Amadeus ha condotto la prima serata del festival di Sanremo, registrando un successo senza precedenti. Gli ascolti sono stati da record e aspettando stasera, per un ulteriore trionfo, vediamo i numeri ottenuti; da Fiorello all’emozione dei Maneskin, dalle esibizione dei big alla presenza del Fantasaremo, ripercorriamo insieme l’esordio di Sanremo 2022. Già annunciata l’ennesima vittoria di Amadeus: 11 milioni di persone incacante da Sanremo Non vorremmo portare sfiga al direttore artistico di Sanremo, ma quando si ottiene un successo bisogna avere il coraggio di annunciarlo con grande orgoglio.Per questo sembra lecito dedurre che qualunque sia la classifica finale di questo Sanremo a vincere è di nuovo Amadeus. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri sul palco dell’Ariston Amadeus ha condotto ladel festival di, registrando un successo senza precedenti. Gli ascolti sono stati da record e aspettando stasera, per un ulteriore trionfo, vediamo i numeri ottenuti; da Fiorello all’emozione dei Maneskin, dalle esibizione dei big alla presenza del Fantasaremo, ripercorriamo insieme l’esordio di. Già annunciata l’ennesima vittoria di Amadeus: 11 milioni di persone incacante daNon vorremmo portare sfiga al direttore artistico di, ma quando si ottiene un successo bisogna avere il coraggio di annunciarlo con grande orgoglio.Per questo sembra lecito dedurre che qualunque sia la classifica finale di questoa vincere è di nuovo Amadeus. Non ...

