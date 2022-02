Sanremo 2022, Amadeus nella storia: media share più alta dal 2005 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – La serata d’esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d’esordio fu del 54,78% di share. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – La serata d’esordio dientra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini dimedio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per. Erano 17 anni che ladidella prima serata non superava il 54% di. Bisogna risalire al Festival delcondotto da Paolo Bonolis con AntoClerici e Federica Felini, quando lomedio della serata d’esordio fu del 54,78% di. L'articolo proviene da Italia Sera.

