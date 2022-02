Roma, Rizzitelli su Zaniolo: «Via per un’offerta folle. Ma vorrei diventasse un simbolo» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex giallorosso Rizzitelli ha commentato le dichiarazioni di Tiago Pinto su Zaniolo Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato le dichiarazioni del dirigente giallorossi Tiago Pinto su Zaniolo. PAROLE TIAGO PINTO – «Capisco il general manager giallorosso, penso sia stata una dichiarazione onesta, che punta a non prendere in giro i tifosi. E io preferisco sempre la sincerità alle bugie». RINNOVO – «Zaniolo ha un accordo fino al 2024, ma nel calcio di oggi non puoi mai permetterti di arrivare fino in fondo, alla scadenza, in caso contrario sei rovinato. È un meccanismo che andrebbe sistemato con delle regole, altrimenti il potere dei procuratori e dei giocatori è troppo forte». Zaniolo-JUVENTUS ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex giallorossoha commentato le dichiarazioni di Tiago Pinto suRuggiero, ex attaccante della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato le dichiarazioni del dirigente giallorossi Tiago Pinto su. PAROLE TIAGO PINTO – «Capisco il general manager giallorosso, penso sia stata una dichiarazione onesta, che punta a non prendere in giro i tifosi. E io preferisco sempre la sincerità alle bugie». RINNOVO – «ha un accordo fino al 2024, ma nel calcio di oggi non puoi mai permetterti di arrivare fino in fondo, alla scadenza, in caso contrario sei rovinato. È un meccanismo che andrebbe sistemato con delle regole, altrimenti il potere dei procuratori e dei giocatori è troppo forte».-JUVENTUS ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rizzitelli Rizzitelli: 'Zaniolo via solo con una offerta incredibile' In un altro calcio, Ruggiero Rizzitelli a lla fine degli Anni 80 disse di no proprio alla Juventus per andare alla Roma. " Di più, quando l'Inter mi cercò e mi offrì il doppio decisi di restare in giallorosso, ma senza chiedere ...

