Prezzi | Istat | inflazione gennaio al 4 | 8% | mai così dal ' 96

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiammata del carovita a, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, il mese scorso l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ...

...deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Lo rileva l'...... oltre 100mila dall'direttamente o tramite fornitori di dati; più di 68mila le quotazioni provenienti dalla base dati deidei carburanti del Ministero dello Sviluppo economico. Da ...MILANO - Nuova fiammata dei prezzi a gennaio, al top dall'aprile del 1996 quando nel borsellino giravano le lire. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il mese scorso l'indice nazionale dei prezzi ...(Teleborsa) - La pandemia ha radicalmente cambiato le abitudini di consumo degli italiani che, mai come questa volta, si riflettono sul nuovo paniere Istat per il calcolo dell'inflazione, cambiandolo.