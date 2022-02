Pensioni colf e badanti | aumentano i contributi | i nuovi importi 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)previdenziali per i collaboratori domestici nel. Per effetto dell’aumento dell’inflazione del 1,9% lo scorso anno, sono stati infatti rivisti al rialzo glia carico dei datori di lavoro. Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 17/con la quale l’ente previdenziale aggiorna come di consueto le somme dovute per la copertura degli onerivi dal 1° gennaio al 31 dicembreper i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici., gliper idiNel testo del documento Inps si legge: Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della ...

Ecco perché si parla di "assicurazione casalinghe" e non invece di "assicurazione". Del resto, ... gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa, ledi ...Essendo io personalmente mamma bis e senzaa cui affidare le faccende domestiche quotidiane, ... Ecco un video di&Aggiornamenti che offre maggiori ragguagli, in attesa delle definizioni ...Nella circolare è possibile trovare le tabelle coi contributi per l’anno 2022. Pensioni, come sono calcolati i contributi I contributi sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei ...Lavoro domestico, aggiornati gli importi delle retribuzioni convenzionali sulle quali si calcolano i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2022.